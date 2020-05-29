المكتب الدولي للمعارض يقرر رسميا وبالإجماع تأجيل “اكسبو دبي” لمدة عام المزيد

قالت الجهة المشرفة على معارض إكسبو العالمية، الجمعة، إن جمعيتها العمومية وافقت على تأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام، بسبب صعوبات ناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وإنه أصبح من المقرر بدء المعرض في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال المكتب الدولي للمعارض، ومقره باريس، إنه جرى تجاوز أغلبية الثلثين من الدول الأعضاء البالغ عددها 170 اللازمة لتأجيل معرض إكسبو. والحدث هو تجمع معني بالأعمال والثقافة يستمر لقرابة ستة أشهر ويجرى كل 5 سنوات.

وقال أمين عام المكتب ديمتري إس. كيركينتزيس في بيان "رغم أن هذا الوضع لم يسبق له مثيل، يبرهن رد فعل حكومة الإمارات والدول الأعضاء لدينا على الروابط القوية التي تربطنا والالتزام المشترك لدينا بتقديم معرض إكسبو عالمي شامل حقا".

اقترحت الإمارات، التي تضم مركز الأعمال والسياحة بإمارة دبي، التأجيل في مارس/آذار بعد أن طلبت دول مشاركة تأجيلا للتركيز على تفشي فيروس كورنا المستجد.

وسيظل الحدث يحمل اسم إكسبو 2020 دبي.

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ترحيب دولي بالقرار

وأكدت النمسا، في بيان سابق لها، أن تأجيل إكسبو 2020 دبي إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021 هو استجابة صحيحة للتحديّات التي يواجهها العالم حالياً والتي تضع صحة وسلامة الكثير من الناس في عدد كبير من البلدان في خطر معتبرة سنة التأجيل هذه بمثابة الحافز لإغناء الأفكار التي تم الإعداد لها.

وقالت المفوضة العامة لجناح النمسا بياتريكس كارل: "يتطلب تنظيم حدث عالمي ناجح توافر الاستقرار، وحرية التنقل والسلامة وهي مقومات يفتقر إليها العالم حالياً نظراً لانتشار فيروس كورونا المستجد".

وأضافت: "ننظر إلى قرار تأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام على أنه الاستجابة التي تظهر تضافر الجهود العالمية وتعاونها لمواجهة الأوضاع غير المستقرة والمخاطر التي تواجه الجميع في الوقت الراهن".

وفي السياق نفسه، أعلنت فرنسا عبر مفوّضها العام لمعرض "إكسبو دبي 2020"،إريك لانكيه، أنها تدعم قرار تأجيل هذا الحدث لمدة عام واحد، على أن يتم عقده أول أكتوبر/تشرين الأول 2021 حتى 31 مارس/آذار 2022.

وسوف يتيح هذا التأجيل لمدة سنة، الفرصة أمام فرنسا من أجل إعادة صياغة جناحها لكي يتناسب بشكل أكبر مع التحديات العالمية الراهنة المتمثلة في إيجاد الحلول المبتكرة للتنقل الصديقة للبيئة والتي تراعي احتياجات المستخدمين.