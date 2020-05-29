عبدالله بالخير: أمارس الباليه.. وأشجع الهلال والنصر في الدوري السعودي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان الإماراتي عبدالله بالخير عن بعض الأجواء التي يتبعها داخل الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن لديه ثقافته الخاصة المأخوذة من التنمية الذاتية والتنمية البشرية العامة وعلم النفس.

وأضاف بالخير بأنه قام باستغلال فترة الحجر المنزلي وطوعها في تنمية هذه الثقافة والتعليم، وتجهيز نفسه للمرحلة المقبلة، وزيادة عملية الاطلاع.

وبين أنه يحرص على ممارسة الباليه بشكل منتظم لكسب المرونة، ولديه مدربة باليه خاصة، ومدرب خاص للجيم، فضلا عن المشي يوميا، وأن اللعبة التي يتابعها بشكل كبير هي كرة القدم.

وبشأن الأندية الرياضية التي يشجعها فقد أكد في تصريحات تلفزيونية أنه يشجع الهلال والنصر في الدوري السعودي، وأندية أخرى لها ذكريات جميلة معه، إضافة إلى ناديي ريال مدريد وبرشلونة عالميًا، لافتًا إلى أنه يشجع أيضًا النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وأوضح الفنان أن نادي النصر الإماراتي كان السبب في التعاون الكبير بينه وبين الملحن الكبير بليغ حمدي، إذ أخذ شريط كاسيت عليه أغاني العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، التي لحنها له حمدي في حفلات نادي النصر بالإمارات، وذهب إلى منزله، وبعد إلحاح وتردد على منزله في ضاحية الزمالك بالقاهرة، كانت مساعدته له عندما كان يدرس الموسيقى في مصر، ثم جاءت الموافقة من جانب بليغ بالتعاون معه عام 1975، وتقديم لحنين غنائيين، ثم كان اللقاء مع العندليب الأسمر.

Advertisements

ووجه الفنان عبدالله بالخير التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وللشعب السعودي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكان بالخير قد كشف عن سبب ارتدائه ساعتين فى يديه إحداهما في اليسري والأخرى باليمنى، موضحا أن إحداهما مجرد إكسسوار، وهي لماركة باهظة الثمن مسؤولة عن تنظيم يومه، مشيرا إلى أن تلك الساعة تخبره بموعد شرب المياه وتناول الطعام.

وتابع بأن فوائد تلك الساعة أنها تطالبه بالهدوء في حالة تعرضه للسب من قبل أحد الأشخاص، موضحا: "أثناء قيادتي للسيارة تطالبني الساعة بتغيير مقعدي والحصول على فترة نقاهة".

وأكد أن الساعة مسؤولة عن تنظيم نبضات القلب والضغط، كما أنها تقوم بإجراء اتصال هاتفي في حالة تعرض من يرتديها إلى حادث.