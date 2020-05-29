حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي ودخولها العناية المركزة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ترددت أنباء خلال الساعات الأخيرة، بتدهور حالة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، منذ عدة أيام، ودخولها العناية المركزة ووضعها على جهاز تنفس صناعي.

ونفى مصدر طبي بمستشفى أبو خلفية لعزل مصابي "كورونا" في مصر، تدهور الحالة الصحية للجداوي، ودخولها العناية المركزة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"فوشيا"، أن الفنانة رجاء الجداوي حالتها مستقرة، وكل ما يُقال غير صحيح تمامًا، لافتا إلى أن الفنانة تتلقى العلاج في غرفتها التي تم حجزها بها منذ دخولها العزل.

وأشار إلى أن "كل ما حدث للفنانة القديرة هو ارتفاع درجة حرارتها حتى وصلت إلى 39 درجة خلال الساعات الأخيرة، لكن يتم التعامل مع الحالة وإعطاء الأدوية اللازمة حسب بروتوكول العلاج الموضوع من وزارة الصحة، والوضع مستقر".

وأضاف أنه تم إجراء تحليل دوري حسب ما هو متبع مع الحالات المعزولة، للوقوف على مدى تماثل الجداوي للشفاء، وجاءت العينة إيجابية، ما يعني أن الفيروس ما زال بنسب معينة، ولم يحدث أي تغيير حتى الآن.

وترددت أنباء عن أن السبب وراء إصابة رجاء بالفيروس هو مشاركتها في تقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ صالح كامل، زوج الفنانة المعتزلة صفاء أبو السعود.

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ولفتت أميرة ابنة الجداوي، إلى أنه بالفعل كانت هناك شكوك من جانبهم، بأن حضور والدتها عزاء الشيخ صالح هو السبب في إصابتها بالفيروس المستجد، خاصة أن أمها شعرت ببداية أعراض كورونا بعدها بيومين فقط ولم تذهب في أي مكان منذ ذلك الحين

وتابعت أميرة: "أمي لا زالت تتلقى الرعاية الصحية بالمستشفى، ونأمل في أن تتحسن حالتها تمامًا وتغادر في أقرب وقت خاصة أنها لا تحب المستشفيات وتحارب المرض بالعزيمة والإرادة والإيمان بالله وقدرته على شفائها".

يذكر أنه تم الإعلان عن إصابة رجاء الجداوي بـ "كورونا" السبت الماضي، وتم نقلها بالإسعاف إلى مستشفى أبو خليفة للعزل في محافظة الإسماعيلية المصرية، بعدما عانت من ارتفاع شديد في درجة الحرارة وخضعت لتحليل أثبت إيجابية الإصابة بالفيروس.

وكانت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، قد ظهرت في أول صورة لها خلال تواجدها في مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وهي تقرأ القرآن من المصحف في أثناء الاستلقاء على السرير.

يذكر أن مسلسل "لعبة النسيان" الذي شاركت فيه رجاء الجداوي، من بطولة الفنانة دينا الشربيني، والتي حرصت على الخضوع لتحليل فيروس كورونا، للتأكد من عدم التقاطها العدوى، وجاءت النتيجة سلبية.