أصالة كامل ترد مجددًا بشأن صورتها بالملابس الداخلية.. والحجر علمها الأدب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت الإعلامية المصرية أصالة كامل، على اتهام البعض لها بأنها تعمدت نشر صورة جريئة لها وهي ترتدي ملابسها الداخلية على حسابها بموقع "إنستغرام"، بغرض إثارة الجدل حولها قائلة إنها لم تقصد ذلك على الإطلاق حيث سخرت ممن يروج لذلك بقولها: "مين قال؟!"، مرفقة إيموشن ضحك مع الإجابة.

وواصلت أصالة كامل التي لا يزال اسمها محل جدل بين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي وتتصدر محركات البحث إجابتها من خلال تلقيها أسئلة متابعيها عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام قائلة: "أساسًا اعتذرت وشرحت"، ثم غيرت حديثها قائلة: "وmove on الكورونا وعيد ميلادي كيف النظام عرفوني عشان حنفجر".

وعن يومياتها مع الحجر المنزلي قالت أصالة كامل: "علمني الأدب.. مازلت على رأيي إني ماخدة السنة إيجابية والحمد لله شاغلة نفسي للآن بعد تغييرات الأخت كورونا بأشياء تفيد ذاتي أكتر".

وبشأن إجابتها على تساؤل حول جدولها بالحجر كي يتعلم منها المتابعون ويقوموا بالتغيير أردفت أصالة قائلة: "مفيش جدول ولا تخطيط ولا توقيت في تكنيك.. بعيش الحياة وبعمل الأساسيات ومتكلة على ربنا والنية الإيجابية".

وعن أهم إنجاز قامت به في الحجر المنزلي قالت: "مهني قيد التنفيذ بس تعطلت شوي .. نفسية كتير الحمد لله أولهما طاقتي فوق"، بينما سألها أحد المتبابعين: "انتي مرتبطة أو تحبين" قالت: "أو.. وأرفقت الإجابة بإيموشن"، فيما تحدث أحدهم عن توقيت رؤيتها عروس فردت: "لما أشوفكم ممكن ننوع كلنا بنموت فالحب ليه .. استشارات تانية خبيرة فيها".

أما فيما يتعلق بمدى تنازلها عن الشهرة كشرط إذا تقدم لها شخص تحبه ردّت قائلة: "أسيب شيء أنا بحبه بتاع إيه هو لازم يشاركني مش يسحبني من أي حاجة شغل أو شهرة أو أي شيء .. بضيف لشخصي وحريتي واهتماماتي".

وفاجأها أحد المتابعين بسؤال عن إحساسه بأنها عانت في حياتها فقالت: "المهم أنت كيف تتعلم من الخطأ وتكون إنسان عميق وكمان تدرك اللحظات .. من أكتر الأشياء اللي أحاول أركز عليها وتخليني مرتاحة مع نفسي إني أراجع نفسي ويزيد امتناني بأبسط الأمور .. حاولوا تشكل قدر الوجع شيء جميل فالآخر عشان تنجح وتستمر رسالتك".

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وأحدثت أصالة كامل، جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب نشرها صورة جريئة عبر "الستوري" في حسابها على إنستغرام عن طريق الخطأ وكانت ترتدي فيها ملابسها الداخلية ولم تتدارك نشرها الصورة إلا بعد دقائق كان خلالها قد تمكّن بعض متابعيها من الاحتفاظ بها وإعادة نشرها.

وبعد تدارك أصالة كامل للأمر اكتشفت أن الصورة بدأ يتداولها بعض المتابعين ما دعاها للخروج عن صمتها فبادرت بنشر بيان توضيحي لها عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام اعتذرت خلاله عن ذلك الموقف غير المقصود وهدّدت بمقاضاة من يتداول صورتها.

وجاء في توضيح أصالة كامل قولها: "متأسفة جدًا عالصورة اللي نزلت بالغلط !!.. ما رح انجلط حسبي الله نزلت ۱۰ دقايق وانتبهت"، مضيفة: "ناس ما عندها إحساس ولا ذوق نشروها.. ما اللي قاعد ينشر هيتحاسب قانونيا.. بليز منشنوني عالحسابات"، مختتمًة: "بعتذر أول مرة يحصل كده وحسبي الله".

ورغم اعتذار وتوضيح أصالة كامل كانت الصورة حديث جمهور التواصل الاجتماعي فالبعض نشرها وآخرون تهكموا عليها بينما اتهمها البعض بأنها تقصد نشر تلك الصورة بغرض إثارة الجدل.

يُذكر أن أصالة كامل أثارت الجدل مؤخرًا بعدما تخلت عن شعرها الطويل وظهرت بلوك جديد، وتعرضت وقتها لانتقادات واسعة بعدما اعتبر المتابعون أن ظهورها بهذا الشكل جريء ولا يتناسب مع تقديمها برنامجًا للأطفال عبر قناة الـ MBC 3.