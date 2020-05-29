شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان مالمو للسينما العربية يفتح باب المشاركة لملتقى نقاد بلا حدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن فتح باب التقدم للمشاركة في برنامج "نقاد بلا حدود"، المقام على هامش الدورة العاشرة للمهرجان في الفترة بين 8 و12 أكتوبر 2020، البرنامج يهدف لبناء جسور تواصل بين النقاد من دول الشمال والدول العربية، إيمانًا بدور النقد في تطوير الفن السينمائي، ودور التواصل وتبادل الخبرات والآراء في دعم حرية التعبير والمناقشات الديمقراطية.

بعد دورات سابقة أعوام 2015 و2017 و2018، ركزت بشكل خاص على النقاد من مصر ودول المغرب العربي، يركز ملتقى "نقاد بلا حدود" في نسخة 2020 على النقاد حاملي جنسية الدول الآتية من الشرق الأوسط (لبنان – الأردن – فلسطين – سوريا – العراق)، والذين ستتاح لهم فرصة حضور مهرجان مالمو للسينما العربية والمشاركة في أنشطته المختلفة، والتي ستمتزج بأنشطة الملتقى من ندوات وحلقات نقاشية ومحاضرات.

ملتقى نقاد بلا حدود سيستمر في دعم النقاش وجسور التواصل بين النقاد العرب ونظائرهم من دول الشمال (السويد – الدنمارك – النرويج – فنلندا – آيسلندا)، والذين شاركوا بنشاط واضح في النسخ السابقة، وأثروها بجهودهم وأفكارهم، واقتراحاتهم بضرورة استمرار الملتقى وتطويره.

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وكشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن آخر فرصة لتسجيل المشاريع في مراحل التطوير حيث يغلق الباب يوم 31 مايو الجاري.

وللسنة السادسة على التوالي يستمر التعاون بين مهرجان مالمو للسينما العربية والمعهد السويدي للأفلام لدعم المشاريع السينمائية الروائية والوثائقية في مراحل التطوير.

وأعلن مهرجان مالمو للسينما العربية، عن استمرار العمل على إقامة النسخة العاشرة منه في موعدها وقالت إدارة المهرجان: "نعمل حاليًا على إقامة الدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية وسوق ومنتدى مالمو 2020 كما هو مخطط له، والذي سيقام من 8 إلى 13 أكتوبر بالطبع نتابع إرشادات السلطات الصحية والسياسية لحماية صحة المشاركين والضيوف والجمهور والموظفين وسنعمل على تطبيقها".

وكان مهرجان مالمو للسينما العربية أعلن عن مبادرة دعم الأفلام الطويلة الروائية والوثائقية في مرحلة ما بعد الإنتاج للعام 2020 بالتعاون مع مؤسسة السينما العربية السويد للعام السادس على التوالي، وسيواصل مهرجان مالمو للسينما العربية منصة منتدى سوق مالمو لمشروعات الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج.