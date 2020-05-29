شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى مع أحمد فهمى مجدداً فى فيلم "حلم سوسن".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر النجم أكرم حسنى كضيف شرف فى فيلم "حلم سوسن" الذى يقوم ببطولته صديقه النجم أحمد فهمى، حيث صور أكرم مشاهده بالديكور الرئيسى للفيلم فى مدينة الانتاج الاعلامى، وذلك قبل توقفه بسبب انشغال الثنائى بتصوير مسلسلهما الأخير "رجالة البيت" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى على قنوات cbc، ON، DMC.

ويعد "حلم سوسن" العمل الثالث الذى يظهر فيه أكرم حسنى كضيف شرف مع صديقه أحمد فهمى، بعد قيلم "الكويسين" ومسلسل "الواد سيد الشحات"، بينما قدما الثنائى سوياً 3 أعمال من بطولتهما وهم فيلم "كلب بلدى" ومسلسل "ريح المدام" ومسلسل "رجالة البيت"، اضافة إلى ظهور أحمد فهمى كضيف شرف على مسلسل "الوصية" الذى خاص به أكرم حسنى أولى بطولاته فى الدراما التليفزيونية.



اكرم حسنى واحمد فهمى

فيلم "حلم سوسن" تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، وصور أبطاله أسبوع فى أحداثه داخل بلاتوهات مدينة الانتاج الاعلامى وتوقف بسبب الانشغال بدراما رمضان المنصرم على أن يعود مرة أخرى فى الأسابيع المقبلة.

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يذكر أن آخر أعمال أكرم حسنى وأحمد فهمى مسلسل "رجالة البيت" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وشارك فى بطولته بيومى فؤاد وويزو وعارفة عبد الرسول والطفل اسماعيل احمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف منهم أيتن عامر وميرهان حسين ومحمد ثروت وأحمد فهيم وآخرين.