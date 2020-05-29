شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود: فريق عمل "لعبة النسيان" بخير ويا ريت ندعى للفنانة رجاء الجداوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الفنان أحمد داوود، جماهيره ومتابعيه على تويتر، على صحة أبطال وصناع مسلسل "لعبة النسيان" الذى عرض خلال موسم دراما رمضان المنتهى، بعد إصابة الفنانة القديرة رجاء الجداوى، بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" ونقلها إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى فى الإسماعيلية، فجر الأحد الماضى أول أيام عيد الفطر المبارك.





وأكد داود، أن طاقم العمل جميعا بخير، وذلك فى إجابة على تساؤل أحد المغردين، الذى قال له: "طمنونا على فريق عمل لعبة النسيان، لا حس ولا خبر!! ومنين انتقل الفيروس لمدام رجاء الجداوى؟، ليرد داود: "الحمد لله كلنا بخير.. ياريت ندعى كلنا لأستاذة رجاء الجداوى ترجع لنا بالسلامة يا رب إن شاء الله".





وكانت أميرة، ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، قالت فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن نتيجة أول تحاليل معملية الخاصة بوالدتها، ظهرت إيجابية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهى أول تحليل يتم للفنانة الكبيرة منذ دخولها الحجر الصحى بالإسماعيلية، فجر يوم العيد.

وأضافت أميرة الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، أن والدتها تعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة، منذ دخولها المستشفى، طالبة كل محبيها بالدعاء لها، حتى تخرج بالسلامة من الحجر الصحى بالإسماعيلية.

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وقال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة لـ"الخليج 365"، إن الفنانة رجاء الجداوى، وصلت إلى المستشفى وقت صلاة أذان فجر العيد، ودرجة حرارتها 39.6 درجة، وتم منحها أدوية لتخفيض حرارتها، خاصة أنها الأعراض الوحيدة لديها هى ارتفاع درجة حرارتها بينما لا توجد أى أعراض أخرى لكورونا لديها، ومع مرور أول يوم داخل الحجر الصحى انخفض درجة حرارتها إلى 37 درجة، ثم عادت الحرارة مرة أخرى إلى 38 درجة، وتستمر مشكلتها الصحية حتى الآن فى درجة الحرارة التى ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار.

ينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى .

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان ويذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" .