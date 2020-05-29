شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة طريفة من العزل.. أحمد حلمى قاعد مستنى الصيف على حمام السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد حلمى، جمهوره لقطة طريفة من داخل منزله أثناء الحجر الصحى وهو يجلس داخل حمام سباحة فارغ من المياه، حيث كان يرتدى حلمى ملابس صيفية، وكتب فى تعليقه على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، "وأنا قاعد مستنى المصيف".

تأتى صورة أحمد حلمى وتعليقه الساخر، فى ظل التقلبات الجوية التى تعيشها مصر خلال الأيام الحالية، حيث تشهد أغلب محافظات الجمهورية برودة فى الجو مساءً رغم بدء فصل الصيف الذى عادة ما يصاحبه طقس أشد حرارة صباحًا ومساءً، لكن يبدو أن الصيف هذا العام يتمتع بطقس مختلف قليلًا عن الأعوام السابقة، والذى يتزامن مع فترة العزل المنزلى الطويلة التى يعيشها الشعب المصرى وشعوب أغلب دول العالم.

واعتاد أحمد حلمى، خلال الفترة الأخيرة على نشر صور وفيديوهات طريفه عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، لتشجيع المصريين للبقاء فى المنزل والالتزام بقيود التباعد الاجتماعى والحجر الصحى، للحد من نمو الفيروس التاجى، الذى راح ضحيته فى مصر، حتى مساء الخميس، 20793 حالة إصابة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحى، و845 حالة وفاة.

ويشار إلى أنه فى سرية تامة، يقدم النجم أحمد حلمى الجزء الثانى من فيلمه الشهير "عسل أسود"، على خشبة المسرح، الذى يعود للوقوف على خشبته بعد غياب 20 عامًا، حيث اختار حلمى "عسل أسود" لتقديمه واستكمال أحداثه، بعد النجاح الكبير الذى حققه الفيلم منذ عرضه عام 2010 خاصة أن أحمد حلمى يعتبره الأهم فى مشواره.

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ويجرى صناع المسرحية التحضيرات الأولى واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة، وسيكونون الذين شاركوه بطولة الفيلم، وذلك قبل تحديد موعد إجراء البروفات خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر عرض مسرحى قدمه حلمى مسرحية "حكيم عيون" عام 2001، حيث كانت هذه المسرحية بمثابة انطلاقته الفنية، وشارك فى بطولتها علاء ولى الدين وكريم عبد العزيز، إخراج هانى مطاوع، وتأليف أحمد عبد الله، وتدور أحداث المسرحية حول عائلة تتكون من نادر "الأخ الأكبر" الذى يعمل تمرجيا فى إحدى العيادات ولكنه يخدع اخوته ويخبرهم بانه يعمل "حكيم عيون".

يذكر أن أحمد حلمى قدم آخر أعماله فيلم "خيال مآتة" العام الماضى، وشارك فى بطولته، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة ورشوان توفيق وياسر الطوبجى وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.