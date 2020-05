شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تطرح أحدث أغانيها "ما خطر ع البال" بعد نجاح حفلها فى الإمارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة اللبنانية يارا، أغنيتها الجديدة "ما خطر عالبال" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أحمد بن فارس، ألحان أسامة العطار وتوزيع هشام السكران.

وتقول كلمات الأغنية: "ما خطر عالبال صدفه.. أو تيجى عينى بعنييك.. صرت قلبى ما اعرفه.. فز من صدرى إليك.. ارحم عيونى دخيلك تكفى بس لا تبتسم.. كافى نظره وأنا أجيلك يالى ما غيرك مهم.. كلك إحساس وعذوبه ليتنى نجمة بسماك.. قلت ما بحب توبه وطرت بجناحى هواك.. خذتنى لأبعد حدودك.. شف هواك ودانى وين.. جيش حبى من جنودك.. انهزم بإديك رهين".

وكانت المطربة يارا حالة كبيرة من النجاح حققتها من خلال حفلها بالأمس، وذلك على خشبة مسرح المجاز داخل إمارة الشارقة الإماراتية، والذى أحيته فى عيد الفطر المبارك بدون جمهور حيث تمت إذاعته على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك اتباعا لإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعى الذى فرضه فيروس كورونا، ورغم ذلك فإن الحفل حقق مشاهدات عالية وردود أفعال كبيرة من جانب متابعيه عبر مواقع التواصل.

المطربة يارا بدورها عرضت عبر حسابها علي موقع إنستجرام أكثر من صورة لها أثناء كواليس الحفل، وعلقت عليها بكتابة: "More pictures from last night"، وهي الصور التي ما ان نشرتها حتي تفاعل متابعيها معها وتطرقوا لحفلها حيث أثنى الكثيرون عليه مثلما ظهر في التعليقات.

Advertisements

هذا وقد حقق الحفل نسب مشاهدة وصلت عبر موقع فيس بوك إلى 75 ألفا، بينما بلغت عبر موقع إنستجرام 10 آلاف، فيما حضره 26 ألفا عبر موقع يوتيوب، وتأتى الحفلة ضمن أمسيات "هلا بالمجاز" احتفالاً بعيد الفطر المبارك، لتقدم لجمهورها باقة متنوعة من أجمل أغنياتها التي بُثّت مباشرة عبر حسابات المسرح الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، التزاماً منه بالإجراءات الوقائية التي تتخذها دولة الإمارات للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

كما نشرت يارا فى وقت سابق فيديو لها بعد الحفل مباشرة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليه قائلة: "مسرح المجاز..كتير استمتعت بهالحفلة.. صحيح كنتوا بعاد عنّي بس قريبين من قلبى".