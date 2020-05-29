شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 13 سنة على إنتاجه.. السقا يكشف كواليس تصوير فيلم "الجزيرة" × 7 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد السقا، متابعيه على "انستجرام"، بمجموعة من صور كواليس تصوير فيلم "الجزيرة" 1، والذى تم إنتاجه عام 2007، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضه وحتى الآن، حيث نشر السقا صورا جمعته بهند صبرى وشريف عرفة مخرج العمل، وآسر ياسين والفنان الكبير محمود ياسين، الذى جسد شخصية والد السقا فى أحداث الفيلم، وشارك فى بطولة الفيلم كل من هند صبرى ومحمود ياسين ومحمود عبد المغنى وخالد الصاوى وزينة وباسم سمرة ونضال الشافعى.



أثناء تصوير أحد المشاهد مع آسر ياسين



أحمد السقا

وكان السقا، نشر أمس عبر حسابه على "انستجرام" 10 صور من كواليس فيلم "إبراهيم الأبيض"، وأيضا صورة لكافة الأبطال على السجادة الحمراء، لواحدة من أهم المهرجانات العالمية.

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الفنان الكبير محمود ياسين



شريف عرفة أحمد السقا

السقا قال فى وقت سابق، " أصعب فيلم عملته في حياتى كان فيلم إبراهيم الأبيض ولو عرض عليا في الوقت الحالى مش هعرف أعمله، كان صعب جدا وأنا أحب هذا الفيلم جدا وبعتبره فيلما ملحميا وكان شغله صعب جدا، كان كله شقى وتعب وكان فيه أسماء عملاقة، كل حاجة كانت صعبة التمثيل وصعب والشخصية والأكشن والتصوير والإخراج، كنا مجموعة ممثلين كبيرة على رأسنا الراحل الكبير محمود عبد العزيز".



شريف عرفه



مشهد مع هند صبرى



من كواليس التصوير

الفيلم بطولة محمود عبد العزيز وأحمد السقا وهند صبرى وحنان ترك وسوسن بدر، وتدور أحداثه حول شاب يعيش فى أحد الأحياء العشوائية، ويواجه العديد من المشاكل لكونه ساقط قيد، فيحاول أن يحقق ذاته ويواجه المجتمع ولكنه يتعرض للمزيد من الأزمات التى تنتهى بفشل علاقته بالفتاة التى يحبها.