"أهلاوية وأحب الملوخية وهذه علاقتي ببناتي".. رانيا يوسف تجاوب على متابعيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تفاعلت الفنانة رانيا يوسف مع بعض أسئلة متابعيها، من خلال خاصية الأستوري عبر حسابها على "إنستجرام".

وقالت رانيا عن أسباب مقومات الحفاظ على الجمال: "بلعب رياضة جنب بيتي".

وأشارت في إجاباتها إلى أنه لا يوجد جزء ثانٍ من مسلسل كأنه إمبارح.

وأوضحت أنها تتخطى الصعاب بالدعاء والقوة، لكي تتمكن من الخروج من الأزمات، لافتة إلى أن الحظر علمها الصبر، وتقضي وقتها مع بناتها، والرياضة، وقراءة الكتب.

وأشارت إلى أنها ليست بعيدة عن السينما، فقد كان لها فيلمان عرضا قريبًا في السينما، وتنتظر عرض الجزء الثاني من مملكة إبليس على منصة شاهد.

Advertisements

ونصحت متابعة: "خلي دايما عندك هدف واضح وتعتمدي على نفسك، عشان تبقى شخصية ناججة".

وأكدت أنها تطبخ بنفسها، وحين تكون منشغلة في التصوير لديها مساعدون، وتحب الملوخية، موضحة أنها حاليا جالسة في البيت بسبب الحظر.

واستطردت: "أنا وبناتي صحاب ولغة الحوار بينا النقاش دايما"، مشددة على أن التمثيل يتطلب الدراسة والموهبة معًا.

وذكرت بعض المعلومات الشخصة عنها، مثل أن اسمها رانيا سيد محمد السيد يوسف، 46 سنة، ومن مصر الجديدة، تخرجت في جامعة القاهرة، أهلاوية.

واستطردت: "أنا بفطر كويس وباكل كل 3 ساعات فاكهة، وبقية الوجبات كميات محددة والأفضل تكون من البيت"....