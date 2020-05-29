ياسمين صبري تنشر صورة جديدة وتغرد بالإسبانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير. وعلقت "ياسمين"، على الصورة باللغة الإسبانية، قائلة: "كم هو جميل العالم". Advertisements وتتواجد ياسمين صبري برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في عطلة صيفية، إذ نشر الأخير صورة تجمعهما أمس من الجلسة نفسها. وعقد أحمد أبو هشيمة، قرانه على ياسمين صبري، في أبريل الماضي بحضور أفراد الأسرتين، خلال حفل محدود تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

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