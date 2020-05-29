رفقة أولادها.. هذا ما فعلته مي فاروق للقضاء على ملل الحجر المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نصحت المطربة مي فاروق جمهورها، بالبقاء في منازلهم تجنبًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت مي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " نزلت لوحدي أنا والولاد من الملل لفيت في الشوارع بالعربية ورجعت البيت تاني، احنا بنمر بفتره صعبة جداااا علي العالم ندعي ربنا يلطف بينا وتمر علي خير يارب ويحفظنا ويحفظ احبابنا وكل الناس لا فاقدين ولا مفقودين".

وأضافت مي: "يارب خلينا في البيوت ولو زهقنا ممكن نتمشي في الهوا بدون اي احتكاك مع الآخرين، حافظوا علي نفسكم وعلي ولادكم وحبايبكم وعلي الناس وربنا أكيد هيلطف وأزمه وتعدي والجاي يبقي أجمل وأحلي علينا جميعا ... ربنا كريم ولطيف".

وأحيت المطربة مي فاروق حفلا "أون لاين"، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، وذلك في 22 أبريل الماضي.