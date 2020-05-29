كواليس "الجزيرة".. أحمد السقا ينشر صورًا من 2007

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استعاد الفنان أحمد السقا، ذكريات تصوير فيلم "الجزيرة"، الجزء الأول إنتاج عام 2007، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر "السقا"، صورًا من كواليس الفيلم تجمعه بفريق العمل، أبرزهم المخرج شريف عرفة والفنان القدير محمود ياسين.

فيلم "الجزيرة"، حقق نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا وقت عرضه، وشارك في بطولة الفيلم كل من هند صبري ومحمود ياسين ومحمود عبدالمغني وخالد الصاوي وزينة وباسم سمرة ونضال الشافعي.

وقدم الفنان أحمد السقا، مؤخرًا برنامج ترفيهي بعنوان "إغلب السقا"، وعرض ضمن الموسم الرمضاني المنقضي.

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