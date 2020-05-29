بسبب فيديو مع "كلب".. خالد الصاوي "تريند" والجمهور يصفه بـ"الفرفوش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
بعد نشره مقطع فيديو، ظهر خلاله وهو يداعب كلب، تصدر الفنان خالد الصاوي، قائمة الموضوعات الأكثر رواجًا عبر "تويتر".
وظهر "الصاوي"، في الفيديو وهو يتحدث مع "الكلب" ويطلب منه تقليده، وتفاعل الجمهور مع الفيديو، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "خالد الصاوي ده تحس إنه خالك أوي"، "خالد الصاوي لو كان في حياتي كنا هنبقى صحاب أوي"، "خالد الصاوي ومكي الإتنين دماغ حلوة وعالم تحسها نضيفة كدة"، "إنسان جميل في نفسه كدة وفرفوش أوي".
وشارك الصاوي، في الموسم الرمضاني المنقضي، بمسلسل "ليالينا 80"، المسلسل بطولة غادة عادل، صابرين، إياد نصار، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلي، رنا رئيس، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.
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