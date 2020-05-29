كندة علوش: "العنف والكراهية والعنصرية" الأوبئة الأخطر منذ بداية البشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

وصفت الفنانة كندة علوش الكراهية والعدائية والعنف، بالأوبئة الأخطر والأكثر انتشارا وفتكًا منذ بداية البشرية.

وكتبت كندة، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏العدائية.. الكراهية.. الفظاظة.. العنف بأنواعه ابتداءً من الكلمة المؤذية وصولاً للقتل.. الأذى.. أذى الإنسان والحيوان والنبات والجماد.. القسوة.. الظلم.. العنصرية.. الجهل.. الفقر.. هي الأوبئة الأخطر والأكثر انتشاراً وفتكاً منذ بداية البشرية وحتى اليوم".

يُذكر أن كندة علوش عادت إلى الدراما بعد مرور عام ونصف على وضع ابنتها "حياة" من الفنان عمرو يوسف، من خلال مسلسل "إلا أنا".