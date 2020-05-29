- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
وصفت الفنانة كندة علوش الكراهية والعدائية والعنف، بالأوبئة الأخطر والأكثر انتشارا وفتكًا منذ بداية البشرية.
وكتبت كندة، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "العدائية.. الكراهية.. الفظاظة.. العنف بأنواعه ابتداءً من الكلمة المؤذية وصولاً للقتل.. الأذى.. أذى الإنسان والحيوان والنبات والجماد.. القسوة.. الظلم.. العنصرية.. الجهل.. الفقر.. هي الأوبئة الأخطر والأكثر انتشاراً وفتكاً منذ بداية البشرية وحتى اليوم".
يُذكر أن كندة علوش عادت إلى الدراما بعد مرور عام ونصف على وضع ابنتها "حياة" من الفنان عمرو يوسف، من خلال مسلسل "إلا أنا".
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش: "العنف والكراهية والعنصرية" الأوبئة الأخطر منذ بداية البشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.