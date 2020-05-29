بعد تعرضه للتنمر.. أحمد فهمي يعلن تضامنه مع شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان أحمد فهمي، تضامنه مع اللاعب شيكابالا، بعد تعرضه للتنمر، وذلك عبر حسابه على انستجرام.

ونشر فهمي، صورة شيكابالا عبر حسابه، وعلق: "طول عمري أهلاوي متعصب.. شجع براحتك.. حفل براحتك.. هاجم براحتك.. لكني ضد التنمر والعنصرية.. شيكا غلط في ماتش السوبر، وأنا أول واحد رديت عليه، بس مش دا الرد.. متضامن مع شيكا".

وكان شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تعرض لحملة سخرية من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه جملة وتفصيلاً جماهير القطبين "الأهلي والزمالك" وأكدوا أن الرياضة "أخلاق".

