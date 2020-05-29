محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
روت الفنانة التونسية لطيفة، تفاصيل ردها الذي وصفه البعض بالصادم على أحد متابعيها عبر حسابها بـ"تويتر".
وقالت لطيفة خلال مداخلة ببرنامج The insider بالعربي، إنها فوجئت بتعليق أحد متابعيها على إحدى تغريداتها عن أغنيتها "أنا عشت عمري"، موضحة: "ياريته انتقد الأغنية، إنما هو شتمني وشتم أبويا".
وأكدت "لطيفة"، إنها تتبع سياسة "البلوك" للرد على أي تعليقات مسيئة أو جارحة على حساباتها بمواقع التواصل: "أنا عادة بعمل بلوك بس كان معلق عندي فرديت عليه وبعدين عملت بلوك".
وتستعد لطيفة، لطرح أحدث أغانيها "للشمس"، التي جاءت فكرتها من واقع أزمة فيروس كورونا المستجد.
أغنية "للشمس" كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلصي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| لطيفة تروي تفاصيل ردها الصادم على متابع: "شتمني وشتم أبويا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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