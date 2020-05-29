فيديو العمر.. رنيا فريد شوقي تشعل مواقع السوشيال ميديا

نشرت النجمة رانيا فريد شوقي فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهرت من خلاله في تحدي تقدم العمر.

كما وجهت رانيا الشكر إلى صانعة الفيديو قائلة: شكرًا ابنة أختي الجميلة.

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يذكر أن النجمة رانيا فريد شوقي شاركت مؤخرًا في مسلسل قوت القلوب، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي

أبو عميرة، وبطولة كل من ماجدة زكي، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، هايدي رفعت، أحمد خالد عنان، مارتينا عادل، أحمد كمال أبو رية، سيف الديب، غفران محمد، أيمن قنديل، باسم سمرة، فادي خفاجة، خالد زكي.