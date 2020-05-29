يستعد الكينج محمد منير لحفله الغنائي الأول "أون لاين"، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك.
يذاع الحفل الليلة في تمام الساعةالتاسعة مساءً عبر "يوتيوب" بمشاركة مجموعة من الفنانين الشباب"دينا الوديدي، نوران أبو طالب، أحمد ابا يزيد"الذي سيقفون أمام منير للمرة الأولى على مسرحه.
يذكر أن الحفل يأتي بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها الكينج، قام على إثرها بإجراء عملية دقيقة في ظهره، حيث كانت آخر حفلاته في مدينة أسوان، وحضرها عدد كبير من جمهوره ومحبيه.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة..أصوات شبابية تشارك محمد منير في حفله الغنائي "أون لاين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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