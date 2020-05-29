طرح الباند العالمي بِهيموث، أحدث كليباته، والذي يحمل اسم Evoe، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب Evoe من إخراج توم ارمسترونج، وتعد الأغنية من ألبوم A Forest، والذي تم طرحه مؤخرًَا Advertisements بجميع الأسواق والمتاجر الإلكترونية. بجميع الأسواق والمتاجر الإلكترونية. يذكر أن الباند العالمي بهيموث طرح مؤخرًا كليب بعنوان A Forest، كما شاركه في الغناء الفنان العالمي نيكلاس كفارفورث، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. بِهيموث يطرح أحدث كليبات أغانيه Evoe لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.