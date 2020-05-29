ريهام سعيد: "انتو مرضى وسأرد بشتيمة"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتقدت الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​ الردود السلبية التي يتلقاها اللاعب الرياضي المصري محمود عبد الرازق المعروف بـ "​شيكابالا​".

وقالت في فيديو بث مباشر على صفحتها الخاصة: "شيكابالا ده قمر وراجل جدع ومحترم ولا انتوا متضايقين عشان بيلعب كويس!.. من امتى إحنا المصريين بنتريق على لون البشرة وبنتكلم في الأعراض؟!.. اللي بيحصل ده قرف وقذارة".

وتوجه احد المتابعين لها بالقول: "كفاية تطبيل"، لترد عليه قائلة: "في واحد فاضي كل شوية يكتب كفاية تطبيل.. هطبل لشيكابالا عشان ياخدني العب فيي الزمالك مثلا؟!! اطلع برا اللايف يا أهبل.. تحب اقول اسمك واشتمك؟!.. أنا هعمل زي صديقي الفنان أحمد فهمي.. بيرد على التعليقات المسيئة بشتيمة فأنا قررت أعمل زيه".

واضافت: "بس في حاجة أحلى.. ودي بقولها لزمايلي.. أي ممثل أو مطرب أو حد مشهور.. تقدر تقدم بلاغ لوزارة الداخلية على أي تعليقات مش عاجباكم.. شكرا للوزارة إنها رحمتنا من الاشكال القذرة اللي بتدخل على الانترنت.. يعني إيه حد يدخل صفحتك الشخصية يقولك انت كاتب ده ليه وبتعمل ده ليه! أنت مال أهلك مش عايزني ابقا قليلة الادب بقا.. أنتوا مرضى.. عايز تشتمني وما اردش عليك؟!".



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