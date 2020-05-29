لاميتا فرنجية تدق الكبة بإطلالة مثيرة!

كتب امير فتحي في الجمعة 29 مايو 2020 06:57 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها بمجموعة صور جديدة لها مستوحاة من الأجواء الصيفية الطبيعية والتي لا تخلو كالعادة من الجمال والاثارة.

فقد نشرت لاميتا فرنجية مجموعة صور لها بإطلالة صيفية بين الزهور وعلقت عليها: “كوني مثل الزهرة واكشفي عن جمالك”.

كما نشرت مجموعة صور اخرى ظهرت فيها بثوب قصير مع جرن الكبة القديم وعلقت كاتبة: “ان كنت حقا تحب الطبيعة فستجد الطبيعة في كل مكان”.

وقد لاقت صور لاميتا فرنجية استحسان واعجاب متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وباطلالتها الساحرة.