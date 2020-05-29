نادين الراسي في أحضان خطيبها!

كتب امير فتحي في الجمعة 29 مايو 2020 06:57 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية “نادين الراسي” مجموعة صور لها ولخطيبها عبر خاصية الستوري في إنستغرام أثناء استمتاعهما بالأجواء الصيفية على احد الشواطىء في لبنان.

وظهرت نادين الراسي في الصور بالبكيني برفقة خطيبها مجد حيث بدت السعادة واضحة عليهما مع أجواء صيفية لطيفة.

وفي مقطع فيديو ظهر خطيبها وهو يقوم بتصويرها لتقول له: “الله يجرصك” ويرد عليها “الله يجرصك حبيبتي”.

يذكر ان نادين الراسي كانت قد كشفت، خلال لقائها مع الاعلامي هشام حداد، انها تخطط للاحتفال بزواجها في شهر اغسطس/اب هذا العام .