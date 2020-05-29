“كيف اجعل زوجي يحبني؟”.. هذه اجابة رضوى الشربيني!

كتب امير فتحي في الجمعة 29 مايو 2020 06:57 مساءً - كشفت الاعلامية المصرية رضوى الشربيني عن تلقيها الكثير من الأسئلة من الزوجات حول كيفية اقامة علاقة زوجية سعيدة.

وقالت رضوى الشربيني، خلال احدى حلقات برنامج “هي وبس”، انها تلقت العديد من الأسئلة من النساء مثل “ازاي نبقى سعداء مع ازواجنا” و “ازاي نتفادى المشاكل” و”ازاي اخلي زوجي يحبني؟” والعديد من الأسئلة المشابهة.

وتابعت رضوى الشربيني انها استشارت عدد من مدربي التنمية البشرية واخصائيي العلاقات للاجابة على هذه الأسئلة.

وقدمت رضوى الشربيني مجموعة من النصائح الى الزوجات لتحسين علاقاتهم بأزواجهم جاءت على الشكل التالي:

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دلعي زوجك حتى يدلعك

وفي اول نصيحة، قالت رضوى الشربيني “الرجل بيكره عمى انك تطلبي منه حاجة اول ما يدخل البيت يعني نعمل ايه نجيبه ويدخل ويتدلع ويتغدى او يتعشى ويشرب الشاي وخدي شوية وقت وانت ساكتة وبتدلعيه وبعد ما ياخد وقته اقعدي واطلبي منه ما تريدين”.

ما تقوليش عايزة اتطلق

وفي ثاني نصيحة، قالت رضوى الشربيني: “بلاش نقول عايزة اتطلق على الفاضية والمليانة علشان ما تحرقيش نفسك وعلشان يبقالك اعتبار احد مدربي التنمية البشرية قال لي تقول عايزة تطلق يوم ما تكون عايزة تتطلق غير كده ما تقول خالص”.

البيت النظيف

وفي النصيحة الثالثة، شددت رضوى الشربيني على نظافة البيت قائلة “نظافة البيت والزوجة والعيال بتخلي الرجل لما يدخل البيت ما يحس انه متكهرب وفي حاجة غلط”.