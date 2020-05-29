عاش 112 عامًا.. وفاة عميد البشرية “الموثّق”

متابعة بتجـــــــــرد: توفي “بوب ويتون” عميد البشرية وفق موسوعة “غينيس”، بعد صراع مع مرض السرطان في بريطانيا عن عمر 112 عاماً كما أكدت عائلته الخميس.

وأوضحت العائلة أن ويتون وهو مدرس سابق ومهندس من مقاطعة هامبشير في وسط إنجلترا، توفي “بهدوء” أثناء نومه في منزله صباح الخميس.

وحاز ويتون لقب أكبر رجل في العالم في فبراير بعد وفاة حامل اللقب السابق الياباني شيتيتسو واتانابي.

وقالت أسرة الراحل في بيان لوكالة برس أسوسييشن البريطانية “بأسف شديد، تعلن عائلة ويتن وفاة حبيبنا بوب ويتن. لقد كان قدوة لنا كان لديه العديد من الصداقات وكان يكتب مواضيع مرتبطة بالسياسة واللاهوت والبيئة وميادين أخرى حتى وفاته. كما أنه يهتم كثيراً بالبيئة”.

Advertisements

ولد ويتون في يوركشير في شمال إنجلترا في 29 مارس 1908 وكان واحداً من7 أطفال، ولديه 3 أولاد و10 أحفاد و25 من أبناء الأحفاد.

وحصل على لقب أكبر رجل في العالم بعدما قام روبرت يونغ، استشاري أمراض الشيخوخة في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بالتأكد من وثائق ولادته بعد وفاة واتانابي في وقت سابق من هذا العام.

ويقول فريدي بلوم وهو من جنوب أفريقيا، إنه احتفل بعيد ميلاده الـ116 هذا الشهر لكن لم يتم التحقق من عمره بعد من لجنة “غينيس”.