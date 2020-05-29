عيد ميلاد ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت يصالحهما “أونلاين”

متابعة بتجــــــــرد: أتمت ابنة النجمة الشهيرة أنجيلينا جولي والنجم الهوليودي براد بيت عامها الـ 14، الأمر الذي أدى إلى تصالح الوالدين واتفاقهما لجعل عيد ميلادها مميزاً. ولم يكن هذا الأمر بسيطاً خلال فترة الحجر الصحي، ولكن جولي وجدت مخرجاً لذلك من خلال تنظيم حفلة عبر الإنترنت مع صديقات ابنتها “شيلوه”. ووعداها الوالدان أنه بمجرد أن تنتهي فترة الحجر الصحي ستنتظرها حفلة ضخمة، ومن الممكن أن تكون في منزل براد بيت الذي يمتلك حديقة تزلج كبيرة في فناء البيت.

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