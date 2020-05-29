جوليا روبرتس ترتدي كمامة مزيّتة بصورة أوباما.. هل توجّه رسالة سياسية؟

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متابعة بتجـــــــــرد: رصدت عدسات الكاميرات الممثّلة العالمية جوليا روبرتس (52 عاماً) في بلدتها ماليبو بولاية كاليفورنيا الأميركية أمس الخميس مرتديةً كمّامة مزيّنة بصورة الرّئيس السابق باراك أوباما.
وقد قُدّر أنّ تكون خطوة روبرتس هذه، بمثابة رسالة سياسية أرادت توجيهها على قناع الوجه الخاص بها، علماً أنّ عائلة الرئيس الأميركي السّابق باراك أوباما على علاقة وطيدة بالنجمة العالمية.
وكانت روبرتس قد زارت مدرسة ثانوية في مقاطعة لونغ آن في فيتنام في كانون الأول الماضي مع السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما وكذلك جينا بوش هاغر، إبنة الرئيس جورج دبليو بوش. كما أطلت جوليا وميشيل أوباما معًا في خطاب في كوالالمبور الماليزية في حدث ركز على تعزيز تعليم النساء في المنطقة.
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