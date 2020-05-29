مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي يكشف كواليس إصابته بفيروس كورونا

في مفاجأة صادمة من العيار الثقيل ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن مغني الأوبرا الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي أحدث المشاهير إصابة بفيروس كورونا، وذلك بعدما أكدت الوكالة الشهيرة أنه تحدث إلى الصحفيين خارج أحد المستشفيات في "بيزا"، وذلك بعدما ذهب للتبرع بالدم لبحث خاص بعلاج تجريبي بالبلازما لمرضى كوفيد-19.

لكن في الوقت ذاته طمأن المغني محبيه وجمهوره بأنه حاليا في طور الشفاء، واصفا هذه التجربة بأنها "كابوس"، وقد ساهم بوتشيلي الذى يعتبر أيقونة في عالم الموسيقى نظراً لأنه فاقد للبصر منذ سن الثانية عشرة، في رفع معنويات الإيطاليين في ذروة فترة الوباء.

وذلك من خلال غنائه وحيدا في كاتدرائية دوومو الشهيرة في ميلانو في الثاني عشر من أبريل الماضي، .. وبخصوص إصابته فيروس كورونا، أكد خلال نفس التصريحات التي نشرتها الوكالة بقوله عن نفسه وعائلته : "لقد عانينا جميعا من ارتفاع حرارة الجسم لكن ليس بدرجة كبيرة لحسن الحظ، مع سعال وعطاس.، وهو ما تسبب في إلغاء حفلات كثيرة... فقد كان الأمر أشبه بكابوس لأنني شعرت بأنني فقدت السيطرة على الأمور. كنت آمل بالاستيقاظ في أي لحظة".

Advertisements

قد يهمك ايضا:

هاري ستايل بكليبه الجديد Watermelon Sugar "ينحت" التون جون

بريتنى سبيرز تحتفل بمرور 20 عامًا على ألبومها الثاني الشهير