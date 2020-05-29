آية عبد الرؤوف تتجاوز المليون مشاهدة بأغنية "100 فل وعشرة"ا

طرحت المطربة آية عبد الرؤوف أغنيتها الجديدة "100 فل وعشرة"، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة، بعد أيام قليلة من طرحها، وهي من كلمات محمد الغنيمي، وألحان محمد الغنيمي & آش، وتوزيع آش، وميكس وماستر محمد الجيار.

يذكر أن آخر أعمال المطربة آية عبدالرؤوف أغنية "اخترت غيري"، كلمات محمد حسن معوض ولحن بدر مصطفى وتوزيع أحمد عبد السلام، والكليب من إخراج أحمد علاء الجندي، وتم طرحها تزامنا مع عيد الحب 2020.

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