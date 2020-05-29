أغنية شاكوش وعمر كمال "شيكولاتة سايحة جوه كيك" تتصدَّر قائمة "يوتيوب"

تصدَّرت أغنية "شيكولاتة سايحة جوه كيك"، للمطربين الشعبيين عمر كمال وحسن شاكوش، قائمة تريند يوتيوب، بعد ساعات من طرحها، واحتفى كمال بصورة من قوائم التريند، عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وكتب "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند في كل الدول العربية".

كانت كشفت الراقصة جوهرة، عن موعد طرح أغنيتها الجديدة مع المطرب الشعبي عمر كمال، حيث تشارك جوهرة أغنية لها في "ديو" مع عمر، ونشرت جوهرة صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وأوضحت في تعليقها على الصورة الموعد الرسمى لطرح الأغنية نهاية الشهر الجارى.

وقالت الراقصة جوهرة، فى تدوينتها، "كيف حالكم؟! الكليب الجديد سيصدر فى 29 من مايو، آمل أن تحبوه.. وهناك قليل من المشاريع الجديدة قريبًا! أفتقدكم أيها الرفاق، ولكن استخدموا هذا الوقت بحكمة، فإن هذا الحجر الصحى يمثل فرصة كبيرة".

المطرب الشعبى عمر كمال، كان قد أعلن مؤخرا عن مشاركة الراقصة جوهرة معه في أغنيته المقبلة، وذلك من خلال فيديو بثه عبر حسابه على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، لجوهرة وهي أمام المايكروفون، تؤدى المقطع الخاص بها، وتقرأ الكلمات من ورقة، حيث ستغني باللغة العربية، رغم عدم تحدثها بها، وعلق عمر على الفيديو قائلا "عمر وجوهرة قريبا".

يذكر أن عمر كمال كان شارك متابعيه، بفيديو جديد من كواليس تسجيل أغنيته الجديدة "دامت لمين" التي يشاركه فيها مطرب المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وكتب كمال، على الفيديو الذي ظهر فيه داخل أحد الاستوديوهات مع حمو بيكا "فيه ناس باعوني علشان فلوس، قلت عادي، دامت لمين".

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