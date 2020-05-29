راغب علامة وعاصي الحلاني يقدمان حفل أونلاين الجمعة

يستعد كل من المطربان عاصي الحلاني، وراغب علامة، لاحياء حفلًا غنائيًا "أون لاين" اليوم الجمعة، وذلك ضمن حفلات موسم عيد الفطر .
ومن المقرر أن يقام الحفل بالتعاون بين شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، و"OHM Live"، وهي مؤسسة خيرية تبث مجموعة من الحفلات لنجوم الغناء في الوطن العربي والعالم على مدار 24 ساعة.
ويقدم الثنائي لمحبيهم خلال الحفل مجموعة متنوعة من اجمل اغانيهم القديمة والحديثه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.
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