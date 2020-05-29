حمو بيكا ينشر صورة جديدة عبر انستجرام

نشر حمو بيكا نجم المهرجانات الشعبية صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وظهر حمو بيكا فى الصورة مستمتعًا بجو الصيف من رحلته إلى أحد الأماكن الساحلية .

وأعلن حمو بيكا خطوبته الشهر الماضي، عندما قام بنشر صورة له هو وخطيبته عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

وعلق عليها قائلا: "محدش هيقول مبروك احلى زوزو فالدنيا".

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وأثارت الصورة جدلًا واسعًا بسبب ارتداء حمو بيكا، لمجوهرات ذهبية في يده، الأمر الذي عرضه لانتقادات شديدة من قبل متابعيه على "إنستجرام"، بينما هنأه البعض على إعلان الخطوبة.

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