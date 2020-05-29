شوكولاتة سايحة جوه كيك تتخطى الـ٢مليون مشاهدة بعد يوم من طرحها

تخطت اغنية شوكولاته سايحة جوه كيك"، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال حاجز ال٢ ونصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب بعد ٢٤ ساعة من طرحها.

وكان قد احتفل عمر كمال بتصدر المهرجان تريند من خلال نشر صورة من قوائم التريند على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عمر كمال، على الصورة قائلا: "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند ف كل الدول العربية".



الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

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يذكر أن عمر كمال وحسن شاكوش حققا نجاحًا كبيرًا بعد تقديمهم، كلًا من أغنيتي “بنت الجيران”، و”عود البطل”، و”شمس المجرة”.

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