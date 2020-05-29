رانيا يوسف تكشف عن مقومات الجمال

نشرت الفنانة رانيا يوسف تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا على خاصية الاستورى تجيب فيه عن أحد تساؤلات متابعيها عن مقومات الجمال. وسألها متابع قائلا: "مقومات الجمال كتيرة بتعملي إيه عشان تحافظي على جمالك". وجاء رد رانيا يوسف قائلا : "حاليًا بلعب رياضة جنب بيتي". وكان عرض للفنانة رانيا يوسف فيلم "صندوق الدنيا" والذى عرض قبل انتشار فيروس كورونا وحقق الفيلم نجاحا كبيرا عند عرضه. Advertisements قد يهمك أيضا: رانيا يوسف تستعيد طفولتها بهذه اللعبة وسرعتها تلفت الأنظار هاني سلامة يبدأ تصوير «أموال عامة» منتصف فبراير

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