رسائل متبادلة وغزل بين أحمد فلوكس وإعلامية لبنانية تشعل الـ"سوشيال ميديا"

بعد إعلانه خلال الفترة الأخيرة وجود عاق عاطفية جديدة في حياته ليثير بها الجدل بعدما أعلن انها غير حقيقية، عاد الفنان المصري أحمد فلوكس لإثارة الجدل مجدداً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أظهرت نشاطاته الأخيرة عبر "إنستغرام" وجود علاقة بينه وبين الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، التي تقدم أحد برامج الموضة في "تلفزيون دبي".

وتسببت التعليقات والمحادثات الأخيرة التي دارت بين فلوكس وديالا أمام المتابعين بتساؤل الكثير منهم عن طبيعة العلاقة بينهما، خاصة أن فلوكس كتب تدوينة قال فيها: "اللي باعنا خسر دلعنا"، لتعلق ديالا قائلة "شو قصدك؟"، ورد أحمد عليها قائلاً: "قصدي إنك إنتي الدلع" وهذا ما جعل الكثير يذهب إلى أن هناك علاقة عاطفية بين الاثنين، ومن الممكن أن تكون هناك أخبار سعيدة لمتابعيهما

يذكر أن أحدث أعمال فلوكس، كان فيلم "الممر" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا، خصوصًا بعد عرضه على الشاشات بمناسبة نصر أكتوبر. وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغنيات الشاعر أمير طعيمة، وتعدت إيراداته 75 مليون جنيه.

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