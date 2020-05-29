شكرا لقرائتكم خبر عن أسئلة "مالهاش اجابة".. سامح حسين يفشل فى حكاية "حدوتة" لبناته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاول الفنان سامح حسين أن يتواصل مع بناته مريم وفاطمة وأن يحكى لهما "حدوتة" بدلا من أن يمسكا بالهواتف المحمولة والتابلت، وذلك فى فيديو جديدة نشره سامح حسين على "تيك توك"، حيث ظهر سامح وهو يجلس مع بناته، وقال، "سيبكوا بقى م الموبايلات والتابلتات وأنا هجيلكوا حدوتة .. هجيلكوا حاجة من ألف ليلة وليلة.. لترد ابنته، "لا يا بابا ده كتير أوي"، فقال سامح، "لا مانا مش هحكيلكوا الألف ليلة وليلة .. أنا هجيلكوا ليلة واحدة بس"

@sameh_hussien حدوتة نص اليوم ???????? ##قاعدين_بالبيت♬ original sound - sameh_hussien

وتابع، "كان يا مكان يا سعد يا إكرام" .. فتساءلت الابنة الصغرى، "بابا مين سعد وإكرام دول"، فقال، "سعد ده اللى بنحكيله الحدوتة .. وإكرام ديه أخته .. كان فى زمان راجل نجار اسمه على بابا"

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سامح حسين مع بناته



سامح حسين وبناته

فتساءلت ابنته، "هو على بابا ده باباه اسمه بابا ؟؟، فقال سامح، "أيوة يا مريم.. وكانت مامته اسمها ماما.. طيب سيبكوا من ديه أنا هحكيلكوا كليلة ودمنة"، فتسائلت فاطمة، "مين كليلة ودمنة دول"، فأنهى سامح حسين الفيديو وهو يبعدهما عنه قائلا، "يلا يا فاطمة يلا يا مريم .. وبرضه مافيش موبايلات