شكرا لقرائتكم خبر عن إلى حبيبنا الأستاذ طلعت.. إيمى طلعت زكريا تعرض رسالة رثاء من متابع محب لوالدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا، رسالة رثاء من أحد متابعيها وجمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، حيث نشرت إيمى صورة والدها، وعلقت، "رساله من شخص فى حب طلعت زكريا" .. الى حبيبنا الاستاذ طلعت .. الغنى عن التعريف..

فنان ونجم كوميدى ومرح ودمه خفيف ..

ماهو كان مدرسة لوحدة واداءه جميل وظريف ..

ياما ضحكنا وياما فرحنا بفن هادف ونظيف..

وكانت الضحكه من قلبنا ماهو كوميديان شاطر وحريف..

دور أول دور تانى مكنش بيفرق .. كان بشطارته بيقدر يبدع ويضيف..

ولما فارقنا سبلنا ذكرى فى كل اعماله.. واحنا بنضحك وبنفتكره وبندعيله"



طلعت زكريا

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قبل عدة أيام وجهت إيمى رسالة لوالدها الراحل طلعت زكريا، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تعليقا على صورته "كل عام وقبرك نور ونعم، كل عام ورحمة الرحمن تظلك.. كل عام ودعائى لك لا يفارق لسانى.. رمضانك بالجنة أجمل .. رحمك الله يا أطيب قلب.. اللهم آمين".

وكشفت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، أنها كانت تخاف من رؤية مشهد قبر والدها منذ الصغر، حيث نشرت ايمى، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لـ"لافتة" موضوعة على مقبرة والدها، صحبتها بتعليق: "من أول ماكبرت وحسيت بحب وحنيه أبويا، كنت بخاف أشوف الصورة دى فى يوم من الأيام وأقول لنفسى أنا وقتها هعمل ايه، أنا ممكن أموت، بس ربنا كبير أوى وبيصبر على فراق حبايبنا، بس مش بيخلينا ننساهم".

ورحل طلعت زكريا عن عالمنا فى شهر أكتوبر الماضى بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.