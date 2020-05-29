صورة.. أنغام تعلق على لوحة مرسومة لها

نشرت الفنانة أنغام صورة مرسومة لها ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

علقت أنغام على الصورة قائلة:"ماشاء الله موهبة كبيرة".

يذكر ان أنغام قد أحييت حفلها الغنائي الاول "أون لاين" في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في منطقة الأهرامات بقيادة المايسترو هاني فرحات،

وحصلت على نسبة مشاهدة عالية من متابعهيا بالإضافة إلى تصدرها محركات البحث المختلفة وقت عرضها، قدمت فيه أنغام باقة غنائية مميزة من ألبومها "حالة خاصة جداً" أبرزها"متطمنة،أساميك الكتيرة، هدنة، ياريتك فاهمني".