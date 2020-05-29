فيديو .. سامح حسين يشعل تيك توك بـ حدوتة نص اليوم

نشر الفنان سامح حسين فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر سامح حسين من خلال تطبيق تيك توك، وذلك برفقة بناته، حيث حكى لهم حدوتة نص اليوم. Advertisements يذكر أن عرض مؤخرًا للفنان سامح حسين الجزء الثاني من مسلسل الكابتن عزوز 2، وهو من تأليف محسن رزق، وإخراج أيمن محمد، وبطولة كل من سامح حسين، بيومي فؤاد، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة. حسين الجزء الثاني من مسلسل، وهو من تأليف محسن رزق، وإخراج أيمن محمد، وبطولة كل من سامح حسين، بيومي فؤاد، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة.

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