مع نهاية السباق الدرامي الرمضاني الذي ضم عدد من الأعمال الدرامية بين الكوميدي والرومانسي، يعاد عرض بعض من الأعمال الدرامية والتي حصلت على نسبة مشاهدات جماهيرية كبيرة ومنها "فلانتينو".
سيتم اعادة عرض "فلانتينو" وذلك من خلال قناة CBC ابتداءً منغد السبت في تمام الساعة في تمام الساعة الـ8 .
مسلسل فلانتينو: بطولة كل من الزعيم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء
وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
كانت هذه تفاصيل خبر غداً..إعادة عرض مسلسل "فلانتينو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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