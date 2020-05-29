غداً..إعادة عرض مسلسل "فلانتينو"

مع نهاية السباق الدرامي الرمضاني الذي ضم عدد من الأعمال الدرامية بين الكوميدي والرومانسي، يعاد عرض بعض من الأعمال الدرامية والتي حصلت على نسبة مشاهدات جماهيرية كبيرة ومنها "فلانتينو".

سيتم اعادة عرض "فلانتينو" وذلك من خلال قناة CBC ابتداءً من

غد السبت في تمام الساعة في تمام الساعة الـ8 .

مسلسل فلانتينو: بطولة كل من الزعيم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء

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عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.