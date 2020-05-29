فيديو .. يارا تطرح أحدث أغنياتها الخليجية "ماخطرعالبال"

أصدرت الفنانة يارا أغنيتها الجديدة "ماخطرت عالبال"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب". الأغنية من كلمات:أحمد بن فارس، ألحان:أسامة العطار، توزيع :هشام السكران، ويقول مطلعها "ماخطر عالبال صدفه او تجي عيني بعنييك صرت قلبي مااعرفه فز من صدري إليك". :هشام السكران، ويقول مطلعها "ماخطر عالبال صدفه او تجي عيني بعنييك صرت قلبي مااعرفه فز من صدري إليك". Advertisements يذكر أن يارا قد أحييت حفلاً غنائياً "أون لان" على مسرح المجاز يوم الأربعاء الماضي عبر "يوتيوب" وحصلت على نسبة مشاهدة عالية وقت عرضها، الذي استمر أكثر من ساعة ونصف.

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