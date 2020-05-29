شاهد.. ملاذ يناشد محبينه بتوخي الحذر

ناشد ملاذ باند جمهوره ومحبينه بتوخي الحذر في ظل الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد، والمعروف باسمه العلمي كوفيد 19، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر ملاذ صورة من إحدى حفلاته، وعلق عليها قائلًا: وحشتونا جدًا .. التزموا بالتباعد الإجتماعي و حافظوا علي نفسكم و حبايبكم .. ألله الوطن ملاذ. عليها قائلًا: وحشتونا جدًا .. التزموا بالتباعد الإجتماعي و حافظوا علي نفسكم و حبايبكم .. ألله الوطن ملاذ. Advertisements يذكر أن ملاذ باند طرح مؤخرًا أغنية بعنوان لو وحدي، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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