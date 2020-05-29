تعرف على طريقة استغلال مي عمر لوقتها في الحجر الصحي

بسبب تفشي جائحة كورونا والإجراءات الوقائية التي تتخذها البلاد من إغلاق النوادي الرياضية وغيرها من أماكن التجمعات اتجه الكثير لأداء تمارينهم الرياضية في المنزل عوضًا عن صالات الرياضة التي تم إغلاقها ومن بينهم الفنانة مي عمر التي وجهت رسالة لجمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. التي وجهت رسالة لجمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. قالت مي عمر إن القوة لا تأتي من صالات الرياضة ولكنها تنبع من اتخاذنا قرار بأن نكون أقوياء، ودعت جمهورها لاستغلال وقت الحجر الصحي في أشياء مفيدة. ودعت جمهورها لاستغلال وقت الحجر الصحي في أشياء مفيدة. Advertisements يذكر أن مي عمر خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل الفتوة والتى قدمت فيه شخصية " ليل "، المسلسل من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا وغيرهم. ومن تأليف هاني سرحان، وإنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.

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