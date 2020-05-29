اليوم.. اجتماع نجوم الغناء العربي والغربي في بث مباشر على "يوتيوب"

في ظل ظروف العزل المنزلي والاستخدام الناجح للتقنيات التكنولوجية في الحفلات الغنائية لكبار مطربي العالم العربي والغربي، يجتمعون في أكبر حدث فني مباشرة بتقنية "يوتيوب لايف" تحت شعار DREAM WITH US

يجتمع عدد كبير من نجوم العالم العربي، أبرزهم "عاصي الحلاني، راغب علامة، كارمن سليمان، ديانا حداد" مع نجوم الغرب "نيكي جام، ريكي مارتن، افريل

لافين، جايسون دوريلو، ديباك كوبرا"ويذاع الـ"لايف" اليوم ويستمر لمدة 24 ساعة.

يأتي الحدث برعاية المنظمة الخيرية Global Gift للترفيه عن متابعيهم في ظل ظروف العزل المنزلي الوقائي ضد وباء كورونا، حيث تم إلغاء جميع الحفلات والتجمعات الجماهيرية الغنائية للحد من انتشار المرض.