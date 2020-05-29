وسط الحالة النفسية السيئة التي يعيشها المصريين وباقي الشعوب نظرًا لتفشي جائحة كورونا، قام الفنان شريف منير بدعوة الجمهور للتفائل وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
كتب منير داعيًا جمهوره ومحبيه للتفاؤل وحمد لله على نعمهفالسرير في المنزل أفضل من المستشفى، والحجر في البيت أحسن من العزل بمفردك وقلة الرزق أفضل من قلة التنفس.
علق شريف منير على كلامه قائلًا أن الأعداد في تزايدمستمر لذلك يجب الحذر.
حصد منشوره على إعجاب الكثير من بينهم الفنانة سوسن بدر والتى علقت حامدة لله على نعمه كذلك أكثر من 22 ألف شخص دعموا كلامه وعلقوا عليه بدعوات لرفع الوباء.
الجدير بالذكر أن شريف منير يقدم مع ابنته اسما برنامج أنا وبنتي والذي شهد إقبالا جماهيريا كبيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط تفشي كورونا.. شريف منير يدعو جمهوره للتفاؤل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.