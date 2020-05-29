وسط تفشي كورونا.. شريف منير يدعو جمهوره للتفاؤل

وسط الحالة النفسية السيئة التي يعيشها المصريين وباقي الشعوب نظرًا لتفشي جائحة كورونا، قام الفنان شريف منير بدعوة الجمهور للتفائل وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

كتب منير داعيًا جمهوره ومحبيه للتفاؤل وحمد لله على نعمه

فالسرير في المنزل أفضل من المستشفى، والحجر في البيت أحسن من العزل بمفردك وقلة الرزق أفضل من قلة التنفس.

علق شريف منير على كلامه قائلًا أن الأعداد في تزايد

مستمر لذلك يجب الحذر.

حصد منشوره على إعجاب الكثير من بينهم الفنانة سوسن بدر والتى علقت حامدة لله على نعمه كذلك أكثر من 22 ألف شخص دعموا كلامه وعلقوا عليه بدعوات لرفع الوباء.

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الجدير بالذكر أن شريف منير يقدم مع ابنته اسما برنامج أنا وبنتي والذي شهد إقبالا جماهيريا كبيرا.