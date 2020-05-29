كارول سماحة تستفتي المتابعين حول طريقة طرح ألبومها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ على المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي سؤالاً حول طريقة طرحها لألبومها الجديد، إذ كتبت قائلةً:"من بعد إطلاق أغنية مش هعيش وهي الأولى من ألبوم كارول سماحة الجديد. كيف تفضلون أن يكون طرح باقي أغاني الألبوم".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة كارول سماحة أغنية "مش هعيش" من كلمات أمير طعيمة والحان إسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وصورتها كليب تحت إدارة المخرج والفنان اللبناني جاد شويري في العاصمة الفرنسية باريس، والتي حققت من خلال نجاحاً كبيراً.

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