هالزي من مغنية الى محامية

ميرنا وليد - بيروت - كشفت المغنية العالمية ​هالزي​ أنها تدرس من أجل امتحان المحامين أثناء الحجر المنزلي، قائلة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "القانون ممتع ولكنه صعب".

وقد اثار منشورها جدلا كبيرا بين المتابعين.

الجدير ذكره ان هالزي هي مغنية و كاتبة غنائية وموسيقية أميركية بدأت مسيرتها في عام 2012 ، اصدرت أول ألبوم لها في عام 2014 باسم "Room 93" ، و حقق حينها نجاحا كبيرا في العالم، كما نالت عدد كبير من الجوائز التكريمية رغم مسيرتها الفنية القصيرة وعدد اصداراتها القليلة.

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