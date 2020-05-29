ميرنا وليد - بيروت - جدل كبير أثارته الممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​ بعد حديثها عن سعر بيع الكمامات في الكويت خلال فترة أزمة ​فيروس كورونا​، مستغربةً إرتفاع أسعارها بشكل كبير.

وجاء ذلك في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرةً إلى أن تلك الأسعار كانت في السابق منخفضة، وإنه كان يتم شراء الكمامات من أجل استخدامها في المطبخ ولتضعها العاملات المنزليات.

وعبرت عن استغرابها لإرتفاع أسعار تلك القطع التي يتم شراؤها عن طريق الجمعيات الخاصة.

وأضافت ممازحة أنه من الأفضل في هذه الحالة وضع حفاظات الأطفال على الوجوه.

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كانت هذه تفاصيل خبر هيا الشعيبي تثير الجدل بحديثها عن إستبدال الكمامات بالحفاضات!- بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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