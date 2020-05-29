خمنوا من هو هذا الطفل الذي أصبح فناناً شهيراً ومعشوق الشابات؟

ميرنا وليد - بيروت - نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان العالمي ​هاري ستايلز​​ في طفولته. وظهر في الصورة بملامح بريئة وشعر اشقر قصير عكس ما تعودنا عليه منه. هاري ستايلز اصبح اليوم احد اشهر الفنانين في هوليوود على الرغم من انفصاله عن فريقه الذي بدأ معه مشوار الفن "وان دايريكشن".

الجدير ذكره ان هاري ستايلز كان قد طرح مؤخرا فيديو كليب اغنيته " Falling"، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب.

على صعيد آخر كان كشف النجم هاري ستايلز مؤخرا سبب إلغاء حفله في ميامي بشكل مفاجئ قبل دقائق من بدء الحفل، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية حينها.



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